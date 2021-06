Equipes gestoras e professores de Teresópolis podem se inscrever no curso do Comitê Olímpico

O Prefeito de Teresópolis, Vinícius Claussen, assinou um acordo de cooperação técnica com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e o curso “Valores Olímpicos para a Vida” (VOV) será promovido no município. A iniciativa faz parte do Transforma, programa de promoção dos valores olímpicos do COB, que utiliza o esporte como ferramenta essencial para o desenvolvimento da criança e do adolescente. A aula inaugural será no próximo dia 30, às 16h. O curso tem início no dia 5 de julho.O público-alvo do curso são equipes gestoras e professores de todas as disciplinas, da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, das escolas públicas e particulares. As inscrições estão abertas até o dia 28 por meio de preenchimento de formulário on-line