Intervenção acontece na altura de Serra do Capim, 2º Distrito de Teresópolis - Reprodução Google

Intervenção acontece na altura de Serra do Capim, 2º Distrito de TeresópolisReprodução Google

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 12:09

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) avisa aos usuários da Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ) que, a empresa fornecedora de energia elétrica da região, Enel Energia S/A, vai executar serviços para substituição de rede elétrica no KM-47,2 (Serra do Capim), próximo à Cervejaria Petrópolis, com necessidade de fechamentos temporários no tráfego das duas pistas de rolamento, por cerca de cinco minutos, nesta terça-feira (29/06).

Segundo a CRT, as intervenções ocorrerão no período entre 14h e 16h30, quando equipes realizarão a travessia de cabos da rede elétrica na rodovia, sendo sugerido que os usuários planejem seus deslocamentos com alguma antecedência, em função de possíveis retenções.

Publicidade

O local estará devidamente sinalizado e equipes da concessionária serão mantidas no trecho para orientação dos motoristas. Vale destacar que os motoristas que seguem do Rio de Janeiro para Teresópolis não passam por este trecho. Para outras informações os usuários da BR-116/RJ devem ligar nos números 0800-0210278 e 0800-0210279 (deficientes auditivos e de fala), que funcionam em plantão 24h.