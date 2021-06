Permissionários poderão atuar no Horto Municipal de Teresópolis - Divulgação

Permissionários poderão atuar no Horto Municipal de Teresópolis Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 15:02

A Prefeitura divulgou no Diário Oficial Eletrônico o chamamento público para Food Trucks, Food Bike e Souvenirs para comercialização eventual de produtos, nos finais de semana e feriados, no período de 3 de julho a 15 de agosto, no Horto Municipal. O sorteio para vagas destinadas aos Food Trucks acontece nesta quarta-feira (30/06), às 14h, na Secretaria de Turismo, que fica na Avenida Feliciano Sodré, 675, 3º piso. Já o sorteio para as vagas destinadas ao Food Bike e Souvenirs será às 15h, no mesmo local.



As vagas para Food Trucks são voltadas para permissionários que já possuem alvará e são cadastrados na Secretaria de Fazenda. Será permitida a comercialização de sanduíches, hambúrgueres, salgados, doces, água, suco, vitaminas, refrigerantes e café. Os documentos necessários para participar do sorteio são: RG, CPF, comprovante de residência, MEI e Alvará (original e xerox).



As vagas para Souvenirs são para exposição e venda de produtos que fazem alusão a Teresópolis e a taxa de liberação da autorização para comércio eventual é de R$ 250. Os documentos necessários para participar do sorteio são: RG, CPF, comprovante de residência e MEI (original e xerox).