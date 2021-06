Vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis - Divulgação

Publicado 29/06/2021 19:21

Nesta quarta-feira (30), a Prefeitura de Teresópolis irá utilizar uma reserva de 1.400 doses da vacina contra a Covid-19 para imunizar mulheres com 48 anos, sem comorbidades. Porém, a partir de quinta-feira (1/07) fica suspenso o calendário de imunização até o recebimento de nova remessa enviada pelo Ministério da Saúde, através do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O atendimento ocorre de 9h às 15h, no sistema drive-thru (dentro do carro). Com distribuição de senhas, a vacinação acontece nos seguintes locais: na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Júlio Rosa, 366, na Tijuca; em Bonsucesso, em frente à Unidade Básica de Saúde; e em Pessegueiros, em frente ao Posto de Saúde.

Antecipação da segunda dose

Com a suspensão do calendário de imunização contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde irá reservar o restante da semana para aplicação da segunda dose. A Secretaria de Saúde antecipará a segunda dose das pessoas com 65 anos e profissionais de saúde agendadas para os dias 5 e 7 de julho, que já podem comparecer na próxima quinta-feira (1/07) e sexta-feira (2/07), para completar a imunização.

O atendimento ocorre nos mesmos locais e horários. Apesar da antecipação, ainda haverá vacinação nos dias 5 e 7 de julho para quem não puder comparecer antecipadamente.