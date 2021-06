Evento on-line marcou os dois anos de fundação do Serratec - Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 18:52

Neste mês de junho, o Serratec – Parque Tecnológico da Região Serrana completa dois anos de fundação. Para celebrar a data, apresentar os resultados e fazer a transição da presidência, o Serratec realizou, na última sexta-feira (11/06), um evento on-line, reunindo sua diretoria, empresas associadas, instituições-membro de seu Conselho Consultivo e parceiros estratégicos. O secretário de Ciência e Tecnologia de Teresópolis, Vinicius Oberg, representou o prefeito Vinícius Claussen, que é conselheiro da instituição, na reunião.



Criado em 12 de junho de 2019 como instituição privada, sem fins lucrativos e de interesse público, desempenha o papel de fomento do arranjo produtivo do setor de Tecnologia da Informação (TI) da Região Serrana do Rio de Janeiro, tendo como pilares as cidades de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo.

Com a mudança da gestão, o empresário Marcelo Carius, CEO da Neki IT, deixa a presidência, passando a ser assumida pelo empresário Guilherme da Motta Alves, CEO da t2m, que já integrava a diretoria da instituição. Carius passa a ocupar a Vice-Presidência de Operações do Serratec e os demais diretores se mantêm no Comitê Executivo.

