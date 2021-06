A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou que 73 dos 301 professores aprovados no concurso público para a Rede Municipal de Ensino, cujo edital foi publicado em 2020 e as provas realizadas este ano , já compareceram à sede da Secretaria para escolherem as unidades nas quais desejam ingressar.