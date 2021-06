Prefeito Vinícius Claussen esteve na localidade na terça-feira, 15 de junho - Bruno Nepomuceno

Prefeito Vinícius Claussen esteve na localidade na terça-feira, 15 de junhoBruno Nepomuceno

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 20:05

A operação tapa-buracos chegou nesta quarta-feira (16/06) à região do Vale dos Lúcios, em Bonsucesso, no terceiro distrito de Teresópolis. O serviço visa melhorar as condições das principais vias e o acesso às Torres de Bonsucesso. Na terça-feira (15/06), o prefeito Vinícius Claussen esteve na localidade ouvindo a demanda dos moradores.

Acompanhado da primeira-dama, Paula Claussen, e da Secretária de Cultura, Cléo Jordão, o prefeito percorreu a região ouvindo as demandas dos moradores da região para as áreas de Serviços Públicos, Agricultura, Cultura e Educação. A primeira parada foi na residência da Dona Nice Canto e do senhor Dinei Queiroz, acompanhado também do Vereador Dudu do Resgate e do Presidente da Câmara, Vereador Leonardo Vasconcellos.



“Passamos a manhã percorrendo o nosso interior e, visitando a região do Vale dos Lúcios, verificamos a necessidade de melhorar a via de acesso, que é importante não apenas para quem vive aqui como para os turistas que visitam as Torres de Bonsucesso. Nossa Secretaria de Agricultura está chegando com força na região, melhorando a via e fazendo a pavimentação até a base das torres. É um compromisso nosso com os moradores locais”, anunciou o prefeito Vinicius Claussen.

Publicidade

Na ocasião, o vereador Dudu do Resgate informou que vai levar à Câmara Municipal o pedido de nomeação da rua onde vive a família da Dona Nice, que até o momento não tem nome, o que dificulta a localização por parte dos prestadores de serviço, entregadores e turistas.