Programa "Emprega Terê" divulga 122 vagas de emprego pelo Sine Teresópolis | Teresópolis | O Dia

Confira as vagas desta semana divulgadas pelo Sine Teresópolis - Reprodução/Internet

Confira as vagas desta semana divulgadas pelo Sine TeresópolisReprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 14:57

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Teresópolis, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, anuncia, nesta terça-feira (15/06), 122 vagas de emprego. O cadastro de currículos é feito pelo Portal Emprega Terê e as vagas estão disponíveis até o dia 18.

Os candidatos devem apresentar documento de identificação com foto, CPF, número do PIS e a carteira de trabalho. No entanto, candidatos sem PIS ou carteira de trabalho podem gerar o cadastro no Programa de Integração Social ou solicitar o documento pelo portal. Serão cadastradas experiências anteriores, qualificação profissional e áreas de interesse.

Publicidade

As vagas gerais, que exigem experiência são para: ajudante de eletricista (3); auxiliar de gerente (1); auxiliar de limpeza (1); auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (1); auxiliar de mecânico de autos (1); bombeiro hidráulico (1); borracheiro (1); cabeleireiro (1); carpinteiro de fôrmas de concreto (1); carpinteiro de obras (2); chefe de cozinha (1); chefe de garçom (1); cozinheiro geral (2); eletricista (4); eletricista de manutenção geral (1); engenheiro de trânsito (1); estoquista (2); garçom (1); ladrilheiro (3); lavador de pratos (2); manicure (1); mecânico (1); motofretista (3); motorista de caminhão (4); pedreiro (2); pizzaiolo (1); recepcionista atendente (5); serralheiro de ferro (1); soldador (1); supervisor de manutenção e reparação de veículos pesados (1); e técnico de suporte de TI (51).

Nesta edição também existem vagas sem necessidade de experiência para assistente comercial (20).

Publicidade

O Sine Teresópolis fica na sede da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, 675, 1º piso, e funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. O contato para informações é pelo WhatsApp (21) 97121-8424.

A captação e divulgação das oportunidades de emprego são ações do “Pra Cima Terê - Programa de Recuperação Econômica e Geração de Empregos de Teresópolis”, liderado pelo Gabinete de Crise da Prefeitura junto às organizações empresariais da cidade: Teresópolis Convention, ACIAT, CDL, Sincomércio, Firjan, Sindicato Rural e Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.