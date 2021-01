Manutenção facilitará o acesso a cachoeira de Tomascar Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 10:45

Tanguá - A prefeitura de Tanguá realizou, nesta sexta-feira (22), a limpeza das caixas de escoamento de água, retirada de entulhos e roçada nas vias de acesso à Cachoeira de Tomascar, localizada na divisa do município com Rio Bonito.

O acesso ao local, que conta com bares e restaurantes tradicionais, estava prejudicado pela falta de manutenção periódica da via.



Além dessa intervenção, a secretaria de Cultura e Turismo vai regular o acesso de veículos no local e conscientizar para as regras de acesso neste período de pandemia.



De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Reginaldo Garcia, a operação foi motivada após inúmeras solicitações de moradores, que apontaram uma série de irregularidades no local.



"Pedimos ao departamento de Transportes para planejar a execução de uma ação emergencial visando organizar o acesso, além de fazer a sinalização com informações aos usuários. A guarda municipal terá o suporte para atuar a partir desse fim de semana, a fim de uma melhor organização do espaço", disse Reginaldo Garcia.