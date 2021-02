O Prefeito de Itaboraí e o Governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro. Foto: Divulgação

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, esteve reunido na tarde da última segunda-feira (22/02), no Palácio Guanabara, com o governador em exercício do estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, para tratar de investimentos para o município.

Entre os assuntos discutidos na ocasião estavam os recursos em Infraestrutura, Educação, Segurança e Saúde na cidade, já que o chefe do Executivo estadual demonstrou interesse em impulsionar as vocações regionais.



“Apresentamos as necessidades do município, em uma conversa franca e cordial. Recebemos a promessa do governador de olhar com atenção aos nossos pedidos, abrindo caminhos para futuras reuniões. O governador está disposto a contribuir com o crescimento de Itaboraí, que foi abandonada por anos. Nessa reunião traçamos metas para o futuro e saímos com a certeza que teremos em breve boas notícias para seguir com a transformação da cidade”, afirmou o prefeito.



Desde que assumiu a gestão, Marcelo Delaroli vem promovendo várias ações integradas para melhorias nas vias da cidade. Após a reabertura da Usina de Itaboraí, iniciando a produção própria de asfalto e artefatos de cimento, já foram realizadas mais 200 melhorias de infraestrutura da cidade. Com a parceria do Governo Estadual, a Prefeitura espera intensificar o trabalho e partir para realização de projetos maiores, como encontrar uma solução para o gargalo do Trevo da Manilha.



“Ficamos bastante confiantes com esse apoio do governador em exercício Claudio Castro. Ele é um político bastante influente e conhecedor das necessidades dos municípios fluminenses. Com essa força que ele já está nos dando, temos certeza de que Itaboraí será um dos mais promissores municípios do Leste Fluminense e do Estado. Estamos trabalhando para isso”, afirmou Marcelo.



Delaroli apresentou ao governador em exercício a atual situação de Itaboraí e falou sobre seus planos para tornar a cidade mais desenvolvida e garantir mais oportunidades de emprego e renda para o povo, executar grandes projetos e prestar serviços públicos de qualidade nas áreas da Saúde, Educação, Infraestrutura, Segurança e outras.