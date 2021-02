Dia da conquista do voto feminino é celebrado na cidade Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 08:48 | Atualizado 25/02/2021 08:48

Itaboraí - Completou 89 anos ontem, quarta-feira (24/02), o dia da conquista do voto feminino no Brasil foi celebrado de forma inédita em Itaboraí. O evento foi promovido pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), no salão nobre da Prefeitura de Itaboraí.



A cerimônia contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo; da coordenadora do Ceam, Sulamita Campanhole; da subsecretária de Desenvolvimento Social, Rosane Araújo; da subprefeita regional de Itambi, Jaqueline Lopes; e da delegada titular da 71ª DP (Itaboraí), Norma Passos Lacerda.



"É um marco porque é a primeira vez que se comemora essa data em Itaboraí. Com eventos como esse, estamos plantando sementes, para que elas cresçam e deem frutos, para que outras mulheres possam se engajar na política, que sejam votadas e sejam eleitas. É importante incentivar que essa mensagem chegue a outras mulheres, para que elas coloquem seus nomes à disposição do povo de itaboraí para participar ainda mais da vida política e pública da cidade", afirmou Marcos Araújo.



Idealizadora do evento, a coordenadora do Ceam, Sulamita Campanhole, ressaltou que comemorar as conquistas alcançadas pelas mulheres brasileiras é importante para eliminar todas as formas de discriminação contra o gênero.



"A mulher entende e conhece melhor as próprias demandas e por isso é tão importante ocupar espaços para elaborar políticas e programas públicos. Fico muito honrada de coordenar o Ceam, que é um órgão de acolhimento e que tem uma equipe multidisciplinar especializada principalmente no atendimento de mulheres vítimas de violência", explicou a coordenadora.



O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) fica na Rua João Caetano, 40B, no Centro de Itaboraí.