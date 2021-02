CEMEI Maria Luiza da Conceição e o plantio de sua horta. Foto: Comunicação

Itaboraí - Quando for autorizada a volta às aulas presenciais, os alunos da CEMEI Maria Luiza da Conceição, em Visconde, ganharão um presente para lá de saudável. A unidade de Educação Infantil, que atende cerca de 200 crianças de 2 a 5 anos, ganhou a plantação de uma horta e de mudas de árvores frutíferas, na manhã de ontem (quinta-feira 25/02).



A iniciativa foi da Secretaria Municipal Meio Ambiente e Urbanismo, por meio do programa Recicla Itaboraí. Contando com a parceria do Projeto Guapiaçu (REGUA), patrocinado pela Petrobras, a escola recebeu ainda livros extracurriculares com temática ambiental, materiais escolares ecológicos, entre outros itens.



"O trabalho mais importante é o de conscientização ambiental. Precisamos retomar o hábito de ter hortas, cultivar hortaliças, voltar o amor à terra. Hoje, as crianças vão nos mercados e encontram os produtos já embalados, isso causa muito impacto no Meio Ambiente. As crianças são os multiplicadores mais velozes de informação, por isso é tão importante ensinar desde pequenas. O que se aprende quando criança, não se esquece", afirmou a secretária municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Sheila Rodrigues.



Para o plantio das sementes da horta (cebolinha, salsa, entre outras hortaliças), foram construídos canteiros nos fundos da unidade. A ação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, que realizou o preparo e adubo do solo para instalação da nova plantação. O chefe da pasta, Abílio Pereira, esteve presente no encontro e ressaltou a importância de mostrar à comunidade escolar todo o processo, desde a germinação até a colheita — que deve ser feita nos primeiros dias de abril.



"É muito importante destacar todo esse processo para que a criança veja que, quando o alimento colorido chega ao mercado ou ao prato dele, ele entenda que não cai do céu, ele vem da terra, da horta. Preparamos o solo corretamente para a colocação das sementes e agora vamos desenvolver um projeto futuro de composteira. Assim a gente consegue fazer um ciclo fechado de plantação e colheita", explicou Abílio Pereira.



Na direção da escola desde 2013, Shênya Lima contou que a unidade não restringe o ensinamento de consciência ambiental aos muros e consegue atingir também uma parte dos moradores próximos. Acompanhada da equipe docente e de alguns responsáveis, a diretora agradeceu a iniciativa e reafirmou a responsabilidade escolar na contribuição por um mundo melhor.



"Sempre procuramos incentivar os alunos, com atividades lúdicas e criativas, o respeito ao Meio Ambiente e o consumo consciente. Acreditamos que o aprendizado de maneira menos invasiva é o melhor caminho para mudança de hábitos", disse a diretora.