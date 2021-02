Festival Miscelânea Popular em Itaboraí, gratuito para a população Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 17:06 | Atualizado 23/02/2021 17:06

Itaboraí -Neste sábado e domingo (27 e 28/02), a partir das 16h horas, o Festival Miscelânea Popular leva à cidade de Itaboraí uma programação cultural gratuita. O público poderá curtir shows, espetáculos infantis, apresentações de dança e muito mais. Os eventos serão realizados de forma presencial, seguindo os protocolos sanitários vigentes e também transmitidos em vídeo pelas redes sociais do Miscelânea.



Mesmo com entrada gratuita, o público deverá se cadastrar e retirar os ingressos on-line através do site www.sympla.com.br. Eles devem ser apresentados na entrada do evento através de um dispositivo móvel, de forma impressa ou pelo QR Code.



A programação começa no sábado (27/02), às 16h, com o musical infantil "Era Uma Vez Contos e Cantigas", depois, a partir das 19h30, o festival apresentará shows com o cantor Cley (abertura) e com a cantora Kelly Valadares e seu "Pagode da Nega". No domingo (28/02), às 16h, haverá uma apresentação da Cia Circo De la Costa com o espetáculo "Clássicos do Circo" e a partir das 19h30, show da cantora Dediane Almeida (abertura) e apresentação do espetáculo "Transviver" com a Degrau Cia de Dança.



O festival passará ainda pelas cidades de São Gonçalo e Niterói, no mês de março, com objetivo de auxiliar na retomada das atividades culturais e proporcionar momentos de arte e entretenimento ao público. A iniciativa é uma realização da Osmose Produções e conta com incentivo do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. A programação completa está disponível no site www.miscelaneapopular.com.br.



Sobre o projeto:



O Miscelânea Popular é um festival itinerante, com apresentações de teatro, dança, música e circo, realizado pela Osmose Produções sob o comando do produtor cultural Rafael Mose. O projeto tem como objetivo ampliar o olhar sobre a cultura popular, explorando diversas linguagens artísticas através de uma programação cultural diversificada, com a valorização dos artistas regionais.



Esta é a quinta edição do festival, a quarta aconteceu no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no ano passado, de forma on-line e presencial, mesmo local onde também foi realizada a sua primeira edição, em 2014. A terceira edição aconteceu em São Gonçalo, em 2019 e a segunda edição em Itaboraí, em 2018.



Confira os dias e horários do Festival Miscelânea Popular em Itaboraí:

- 27/02 (sábado)

16h: "Era Uma Vez Contos e Cantigas"

19h30: Shows com Cley (abertura) e Pagode da Nega

- 28/02 (domingo)

16h: "Clássicos do Circo"

19h30: Show com Dediane Almeida e o espetáculo de dança "Transviver"

Local: Shopping Itaboraí Plaza, Rodovia BR 101 - Km 295 - Itaboraí

Informações no site www.miscelaneapopular.com.br