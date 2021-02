Marcelo Delaroli é o novo representante dos 16 municípios do Leste Fluminense Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 21:51

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, foi eleito por unanimidade o novo presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste) para o biênio 2021-2022. A votação aconteceu seguindo os protocolos de distanciamento social, devido a pandemia do Covid-19 durante Assembleia Geral Extraordinária, na manhã desta sexta-feira (26/02), na sede do consórcio, no Centro de Itaboraí.



Para completar a chapa, o prefeito da cidade de Teresópolis, Vinicius Claussen, foi eleito como vice-presidente. Além deles, foram eleitos também os membros do Conselho Fiscal: Marina Rocha (Guapimirim), Rafael Miranda (Cachoeiras de Macacu) e Ramon Gidalte (Casimiro de Abreu). Além disso, Axel Grael, de Niterói, e Rodrigo Medeiros, de Tanguá, estarão à frente da agência de desenvolvimento do Conleste, a AdLeste.