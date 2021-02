Prisão de homem por tráfico de drogas e por participar de uma quadrilha de assaltantes, entorpecentes apreendidos. Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 16:13 | Atualizado 25/02/2021 16:13

Itaboraí - Na manhã de ontem (quarta-feira 24/02) um homem foi preso no bairro Santo Antônio porque foi acusado de envolvimento com o tráfico de drogas.



A Polícia Militar informou que receberam um denúncia anônima com o paradeiro do suspeito que além do tráfico também é acusado de fazer parte de uma quadrilha que atuam na BR-493 que atua realizando roubos.



Ao chegar no endereço informado os agentes foram recebidos a tiros e aconteceu um confronto que foi dominado pela Polícia Militar e ninguém se feriu.



O meliante foi preso e com ele apreendido uma grande quantidade de entorpecentes e um rádio transmissor utilizado no tráfico de drogas.