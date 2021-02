A Guarda Municipal e o treinamento de formação continuada. Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 16:50 | Atualizado 25/02/2021 16:50

Itaboraí - A cerimônia de lançamento do projeto de formação continuada da Guarda Municipal de Itaboraí aconteceu no salão principal do Rotary Club de Itaboraí, no Centro. Desenvolvido por meio da Coordenadoria de Ensino, o programa visa promover capacitação para a atuação dos agentes no patrulhamento preventivo pelo município.



A abertura contou com a presença do vice-prefeito Lourival Casula; do secretário municipal de Segurança, Heitor Baldow; do secretário municipal de Defesa Civil, coronel Ricardo dos Santos Nunes; e do vereador Rogério Filgueiras, além de Guilherme Delaroli, representando o irmão e prefeito Marcelo Delaroli.



“A orientação do nosso prefeito é dar o que podemos de melhor para os servidores, para que eles possam dar o melhor deles para os munícipes. Não vamos medir esforços para dar condições de trabalho para a Guarda Municipal, porque temos uma preocupação muito grande com a segurança do nosso povo de Itaboraí”, enfatizou o vice-prefeito, durante a abertura do evento.



A formação continuada dos agentes foi dividida em duas etapas. A primeira turma contou com 71 profissionais e a palestra foi iniciada pelo Major da Polícia Militar, Leonardo Nogueira. Além dele, a capacitação também foi ministrada pela professora Elisângela Oliveira, coordenadora de Análise Criminal do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), e pela tenente-coronel Claudia Moraes, coordenadora do Patrulha Maria da Penha.



A próxima turma receberá a formação na próxima quarta-feira (03/03). Atualmente, a Guarda Municipal de Itaboraí conta com efetivo de 181 agentes, divididos em quatro setores: Grupamento de Especial de Proteção Ambiental (GEPAM); Grupamento Especial de Ronda Escolar (Gere); Grupamento Especial de Trânsito (GET); e Banda.



Seguindo o previsto no Estatuto Geral das Guardas Municipais (lei nº.: 13.022/2014), essa reestruturação da Guarda Civil Municipal de Itaboraí é uma das prioridades da Secretaria Municipal de Segurança.



“A criação da Coordenadoria de Ensino visa proporcionar conhecimento e aprimoramento profissional para a tropa. Atitudes como essas por parte da administração pública melhoram, significativamente, a operação dos serviços prestados pela Guarda Municipal”, afirmou o secretário de Segurança, Heitor Baldow.



O comandante da Guarda Municipal de Itaboraí, Alexandre Barbosa, destacou ainda que a capacitação continuada é uma forma de atualizar os agentes sobre novas instruções que possam potencializar a integração com as demais forças de segurança do município.



“O objetivo é continuar trazendo capacitação para os agentes e elevar o nível da nossa instituição. Uma Guarda Municipal qualificada é uma guarda diferenciada na prestação de serviços para os munícipes. Esse é o pontapé de uma reestruturação”, completou o comandante.