Por O Dia

Publicado 15/06/2021 15:12

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do Serviço Reservado e da Patrulha Maria da Penha, do 30º BPM, de Teresópolis, cumpriram um mandado de prisão, nesta segunda-feira (14/06), contra um homem de 28 anos, acusado de estuprar a própria filha, uma criança de 11 anos.

O suspeito foi preso na Rua Maria Marques Viana, no bairro Meudon. Além da acusação de estupro de vulnerável, ele ainda tem outras anitações criminais, entre eleas furto, roubo e porte ilegal de arma.

O preso foi encaminhado para a 110ª DP, onde foram cumpridas as formalidades legais para sua transferência para o sistema prisional.

Também nesta segunda-feira, a equipe da Patrulha Maria da Penha prendeu um homem de 29 anos por lesão corporal, após ele agredir a esposa. O crime aconteceu na residência do casal, na servidão Oliveira Nunes, no Jardim Meudon. A vítima ligou para a PM e informou o ocorrido.

O suspeito foi abordado pela guarnição quando seguia de motocicleta da residência para o trabalho. Ele foi conduzido para a 110ª DP, onde foi autuado e permanece preso.