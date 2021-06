Encontros com diretores de escolas da Rede Municipal de Ensino seguem até a sexta-feira - Bruno Nepomuceno

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 13:58

A Secretária Municipal de Educação, Satiele Santos, iniciou, na segunda-feira (14/06), uma série de reuniões com diretores das creches, CMEI`s (Centros Municipais de Ensino Infantil) e escolas municipais para alinhar os detalhes finais do retorno às aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino, previsto para o dia 2 de agosto. O retorno dependerá do quadro epidemiológico apresentado no período.



A primeira reunião foi direcionada para os gestores das creches e CMEI`s. Nesta quarta-feira (16/06), será a vez dos diretores das unidades que atendem o 1º segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) da área urbana. Na quinta-feira (17/06), o encontro será para o 1º segmento Zona Rural e na sexta-feira (18/06), para os gestores do 2º segmento (6º ao 9º ano).



Durante os encontros serão entregues relatórios para cada unidade com orientações de engenheiros da Secretaria Municipal de Obras Públicas para que as creches, CMEIS`s e escolas estejam adequadas ao protocolo de medidas sanitárias com relação ao enfrentamento da disseminação do coronavírus quando os alunos voltarem ao sistema de aulas presenciais.



“As adequações dos espaços escolares já começaram. Fizemos as adaptações necessárias, de acordo com as visitas técnicas da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, adquirimos os materiais de higiene específicos e vamos disponibilizar EPI para todos os alunos e profissionais das unidades, como máscaras de proteção e álcool em gel”, explicou a secretária, pontuando que o retorno às aulas presenciais está sendo cuidadosamente preparado e que as características de cada unidade escolar estão sendo consideradas.



Novas reuniões serão realizadas com esses grupos para finalização das demandas sobre a adequação dos ambientes escolares para o retorno às aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de Teresópolis.