Max Lemos assume a pasta no lugar de Bruno Kazuhiro Divulgação

Publicado 14/06/2021 17:24

O deputado estadual Max Lemos (PSDB) é o novo secretário de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro. Convidado pelo governador Cláudio Castro, ele tomou posse hoje à tarde, no Palácio Guanabara, assumindo a pasta no lugar de Bruno Kazuhiro.

Em um breve discurso, Lemos agradeceu a confiança e assegurou que não faltará dedicação para levar investimentos urgentes de infraestutura ao povo do Estado. “O Rio de Janeiro precisa de investimentos urgentes, como é sua determinação. Não se trata só de transformar regiões e entregar equipamentos públicos. Quanto mais investimentos, mais emprego gerados, mais condições a população tem de poder de compra. Trata-se de fazer o Rio crescer. Empenho e entrega da nossa parte não faltarão”, disse o novo secretário.



Nascido na Baixada Fluminense, Max Lemos tem 55 anos, é advogado por formação, casado e pai de trigêmeos. Foi vereador, presidente da Câmara e prefeito de Queimados por dois mandatos.

“Em nossa gestão, teremos um grande foco em infraestrutura e, por isso, a pasta terá um papel de abarcar os projetos de desenvolvimento das cidades. É com investimento em infraestrutura que vamos atrair mais empresas e, com elas, mais emprego e renda para a população fluminense”, concluiu o governador Cláudio Castro.