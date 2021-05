Por O Dia

Publicado 07/05/2021 14:41

convocação dos aprovados no concurso público para professores. Depois de 10 anos sem concurso público para contratação de professores para a Rede Municipal de Ensino, a Prefeitura de Teresópolis convoca 301 candidatos aprovados para a entrega de documentos e realização de perícia médica para, conforme resultado, posterior ingresso no Magistério Público Municipal. A Prefeitura de Teresópolis publicou no Diário Oficial o edital depara professores. Depois de 10 anos sem concurso público para contratação de professores para a Rede Municipal de Ensino, a Prefeitura de Teresópolis convoca 301 candidatos aprovados para a entrega de documentos e realização de perícia médica para, conforme resultado, posterior ingresso no Magistério Público Municipal.

“Desde 2011, Teresópolis não tinha concurso público. Muitos profissionais da Educação aguardavam por essa oportunidade. No final de 2020, nosso município deu mais um importante passo: publicamos o edital para o preenchimento de 301 vagas na Educação, além de cadastro de reserva. Isso foi possível porque colocamos as contas em dia, limpamos o nome da cidade e nos enquadramos na lei de responsabilidade fiscal. E hoje, convocamos os aprovados para apresentar a documentação e fazer a perícia médica. Esse reforço no quadro de professores da nossa rede é uma vitória para a Educação Municipal”, exaltou o prefeito Vinicius Claussen.

Publicidade

A equipe do Departamento de Gestão de Pessoas, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, vai receber a documentação dos aprovados entre os dias 12, próxima quarta, e 18 deste mês, em horários estabelecidos na convocação. Para não haver aglomeração, devido ao protocolo de enfrentamento ao avanço do Coronavírus, o atendimento será das 9h30 às 12h30 e das 13h às 16h, com 30 pessoas agendadas para a parte da manhã e outras 30 para o turno da tarde.

A perícia médica já foi agendada antecipadamente. No dia da apresentação da documentação o candidato receberá um encaminhamento com data e horário para realização da referida perícia.

Publicidade

O Concurso

A Prefeitura lançou o Concurso Público para provimento de 301 vagas e cadastro de reserva de professores na Rede Municipal de Ensino, em regime estatutário, no dia 9 de novembro de 2020. As formas de divulgação foram estabelecidas no Edital e as demais publicações.

Publicidade