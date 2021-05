Willian Coelho, secretário municipal de Ciência e Tecnologia Opinião O Dia Divulgação

Por Willian Coelho*

Publicado 29/05/2021 05:50

Desde março de 2020, quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) elevou o estado de contaminação de covid-19 à pandemia, o mundo não é mais o mesmo. Ainda é cedo para constatarmos os impactos que o coronavírus deixará para a humanidade. Mas já percebemos que a dinâmica no mercado de trabalho e também no ensino provavelmente não será mais a mesma.

Atualmente, as pessoas não precisam mais se deslocar de suas casas para trabalhar, estudar ou comprar produtos. Tudo pode ser feito em tempo real através de smartphones e outros dispositivos conectados à internet. Ciência e Tecnologia nunca estiveram tão em evidência.



O isolamento social e a impossibilidade do contato presencial criou a necessidade de profissionais de vários segmentos, e de jovens que buscam conhecimento, se adaptarem às novas tecnologias. Seja para perdurar no mercado de trabalho ou para alavancar sua carreira no futuro. O mundo virtual passou a ser muito mais do que apenas um instrumento de Comunicação Social.

Além da sua utilização como plataforma de ensino, vivemos o tempo em que a tecnologia é uma grande aliada de profissionais de várias áreas de atuação. Ter conhecimento de como utilizá-la, mesmo que doméstica, é fundamental.



Outro fator é que a necessidade de mão de obra especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação praticamente dobrou se compararmos às necessidades em outros segmentos de formação técnica. Acrescenta-se hoje a isso, a inexistência, quase que completa, de programas de treinamento outrora ministrados dentro das empresas.



Diante deste cenário, promover a inclusão tecnológica é inevitável. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com a Cisco Networking Academy, tem adotado ações permanentes para que pessoas de todas as idades se adaptem às novas ferramentas com a oferta de cursos de tecnologia online e gratuitos. Desde o início deste ano, promovemos aulas de Introdução à Internet das Coisas, Fundamentos em Cibersegurança, Introdução em Cibersegurança e Fundamentos do Sistema Operacional Linux. Em quatro meses, cerca de mil pessoas se inscreveram para se capacitar.

No curso de Introdução à Cibersegurança, o aluno aprendeu como proteger a sua privacidade online, entender as ameaças e os ataques à rede. Nas aulas de Linux, os alunos tiveram acesso à parte superficial deste sistema operacional atualmente usado pelas maiores empresas globais de tecnologia. Já o curso de Internet das Coisas abordou a utilização de equipamentos do cotidiano que podem ser conectados à internet. São ferramentas indispensáveis para quem não quer ficar excluído do mundo virtual.

A Secretaria de Ciência e Tecnologia tem como meta incluir as pessoas neste universo, estimulando a utilização das ferramentas tecnológicas e assumir o compromisso de capacitar, com treinamentos gratuitos, os usuários de todas as idades, pois a inclusão tecnológica é uma necessidade mundial.

*É secretário municipal de Ciência e Tecnologia