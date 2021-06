Os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais interessados em participar da Chamada Pública 001/2021, para a compra de produtos alimentícios da agricultura familiar para a, têm até o dia 29 de junho para se habilitar e enviar propostas, por meio físico ou eletrônico. O certame organizado pela Secretaria Municipal de Educação está marcado para o dia 30 de junho.O objetivo é complementar as necessidades de alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino por meio de kits de alimentos. Os recursos são provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), repassados ao município pelo Governo Federal pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).A sessão de julgamento será realizada às 18h, na Escola Municipal Francisco Maria Dállia, em Bonsucesso, no 3º Distrito. Também está prevista a participação em sessão virtual, a ser realizada pela Plataforma Google Meet, com transmissão virtual pelo Portal de Licitações e o Canal Oficial de Licitações da Prefeitura de Teresópolis no Youtube