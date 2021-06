PMs do 30º BPM em instrução do Bope em Teresópolis - Divulgação

PMs do 30º BPM em instrução do Bope em TeresópolisDivulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 13:00 | Atualizado 30/06/2021 13:02

Os policiais militares do 30º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Teresópolis, participaram nesta terça-feira (29/06) de uma instrução sobre “Noções de Gerenciamento e Desenvolvimento do Primeiro Interventor, Uso da Força e Tomada de Decisão e Aplicação”, ministrada por um oficial do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro (Bope).

Segundo o comando do 30º BPM, a Instrução faz parte do ciclo de capacitação dos policiais militares, contribuindo para o aperfeiçoamento e qualificação dos agentes.

Publicidade

A instrução foi realizada na Igreja Lagoinha, no centro de Teresópolis, e teve a presença do capitão Geason; do subtenente Prado; e do subtenente L. Lima, do Bope, que foram recepcionados pelo major Martin, chefe da Seção Operacional do 30° BPM.