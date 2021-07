292 professores aprovados no concurso público tomaram posse em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 17:43

O prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, a secretária municipal de Educação, Satiele Santos, e a equipe da Secretaria Municipal de Administração, empossaram e nomearam, nesta quinta-feira (1/07), 292 professores aprovados no concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva na Rede Municipal de Ensino, em solenidade, no centro de convenções do SESC Alpina.

A posse e a nomeação aconteceram depois de 10 anos sem concurso público para contratação de professores para a Rede Municipal de Ensino. A cerimônia contou com palestra virtual do filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, que falou sobre o tema ‘Educação transformadora, Educação no século 21’.

“Superando muitos desafios e fazendo o dever de casa, a Gestão Municipal criou condições para realizar o concurso público depois de 10 anos. Os professores chegam no momento de retorno gradativo, responsável e seguro das atividades presenciais, previsto para o dia 2 de agosto, e que acontece após um ano e meio de pandemia e de aulas remotas. Investimos na estrutura da Educação que, para mim, é a principal ferramenta de transformação social. Dou boas-vindas aos novos professores e desejo sucesso à secretária Satiele Santos e a toda a equipe da Secretaria de Educação. É Teresópolis superando os desafios e se preparando para crescer muito”, assinalou o Prefeito Vinicius Claussen.

De acordo com a secretária municipal de Educação, todos os professores foram alocados nas unidades escolares. “Os educadores tomam posse para assumir imediatamente e suprir algumas carências de nossa rede de ensino. Afinal, são 10 anos sem concurso público. Vimos construindo sonhos e metas para a nossa Educação. São muitos os desafios e hoje os professores ingressam nesse time, que trabalha com a construção coletiva para o sucesso da Educação pública municipal de Teresópolis”, destacou Satiele Santos.

Com prova objetiva realizada em fevereiro e resultado final divulgado em maio, o concurso público para provimento de 301 vagas e cadastro de reserva para o Magistério Municipal teve 15.399 candidatos inscritos, dos quais 5.885 não compareceram, totalizando 38,22% de faltosos.