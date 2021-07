Vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis - Arquivo/ Bruno Nepomuceno/ PMT

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 17:19

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou um balanço dos casos de Covid-19. Segundo a Secretaria, o município registra atualmente a menor taxa de ocupação hospitalar e de pacientes intubados, desde abril de 2020. Também na última quarta-feira (30/06), a Secretaria Municipal de Saúde alcançou a marca de 98.747 vacinas aplicadas na população.

De acordo com o Painel Covid-19 desta, dos 93 leitos reservados para a internação de pacientes, apenas 26 estão ocupados. Dos leitos reservados para o tratamento de UTI, a taxa de ocupação está em 26%, sendo 13 ocupados de 50 disponíveis. Já na clínica médica, o percentual alcançou 30,23%. Onde, dos 43 leitos livres, 13 estão ocupados.

Já com relação a vacinação, do total de 98.747 doses aplicadas, 64.447 foram imunizações com a primeira dose, o que representa um percentual de 35,86% da população. Em relação à segunda dose, foram aplicadas 34.300 vacinas, o que representa 13,9% do público.

“Os dados do Painel COVID sobre a diminuição no número de leitos ocupados e de pacientes intubados, nos trazem muita confiança e mostram que Teresópolis está vencendo a Covid-19. Isso mostra também que a vacina é a única forma de combatermos a doença e superarmos a pandemia, aliado às demais medidas de proteção como distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos com álcool gel”, destaca o prefeito Vinicius Claussen.

Todos os dados são registrados e divulgados pelo Painel Covid-19 diariamente, que oferece a transparência sobre todos os dados do enfrentamento ao novo coronavírus no município, disponível no endereço eletrônico painel.teresopolis.rj.gov.br.