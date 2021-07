Inauguração da Casa do Trabalhador de Teresópolis está agendada para a próxima terça-feira, 6 de julho - Reprodução

Inauguração da Casa do Trabalhador de Teresópolis está agendada para a próxima terça-feira, 6 de julhoReprodução

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 15:40

Na próxima terça-feira (6/07), dia em que Teresópolis completa 130 anos, será inaugurada a Casa do Trabalhador. Mas antes mesmo da abertura, o município já registra saldo positivo de empregos. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), Teresópolis apresentou em maio um saldo positivo de 243 empregos.



No ano de 2020 o município registrou um saldo positivo de 733 empregos. No acumulado de março de 2020 até maio de 2021, período da pandemia, o acumulado do emprego formal também é positivo, o que demonstra a recuperação de Teresópolis, reflexo das ações do ‘Pra Cima Terê’, programa estratégico de recuperação da economia e geração de emprego.



E o objetivo é de que com a abertura da Casa do Trabalhador, esse crescimento seja ainda maior. O espaço faz parte do Programa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, criado através da Lei nº 6.611/2013, que tem o objetivo de implementar políticas de trabalho, emprego e geração de renda, estimular a formação e a qualificação dos cidadãos, desenvolvendo ações de apoio ao trabalhador para contribuir com a sua inserção, reinserção e manutenção no mercado de trabalho por meio de parcerias com instituições formadoras de ensino.



O Secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Lucas Guimarães, enumerou os benefícios de ter a unidade em Teresópolis. “Na Casa do Trabalhador teremos ações de apoio ao trabalhador, através do alinhamento entre a qualificação profissional e as demandas locais e a posterior oferta de serviços como orientações sobre primeiro emprego, estágio, elaboração de currículo, atendimento ao jovem trabalhador, atendimento à mulher trabalhadora, entre outros”.