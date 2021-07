36 pessoas em situação de rua foram vacinadas nesta quinta-feira em Teresópolis - Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 20:52

A Secretaria Municipal de Saúde está vacinando pessoas em situação de rua contra a Covid-19, através do projeto Consultório na Rua. Considerado grupo-alvo pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, o atendimento ocorreu com equipes volantes nas ruas da cidade e também na sede da Associação Beneficente Sopão, no bairro Bom Retiro.

Nesta quinta-feira (1/07) foram imunizadas 36 pessoas em situação de rua. A equipe vacinou esse público em ruas de diversos bairros, tais como: Paineiras, Vale do Paraíso e Várzea (Reta e próximo à Rodoviária Municipal). Outro atendimento aconteceu na Associação Beneficente Sopão, onde são atendidas cerca de 80 a 100 pessoas diariamente, no almoço e jantar.

Projeto Consultório na Rua

Lançado em 17 de julho de 2019, o Consultório na Rua é uma estratégia criada pela Política Nacional de Atenção Básica que busca ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde, oferecendo ações integrais para esse grupo populacional. O Consultório na Rua consiste de equipes multiprofissionais que realizam as ações de forma itinerante e em parceria com as equipes das Unidades Básicas de Saúde.