Gustavo Lopes, coronel Nunes, presidente da CBF, deputado estadual Bebeto e vice-presidente da CBF, Fernando Sarney (dir. para esq.) Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 13:11

O secretário de Esporte e Lazer de Teresópolis, Gustavo Lopes, participou, na quinta-feira (1/07), no Rio de Janeiro, de reuniões na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e no Governo do Estado, com objetivo de articular a vinda de novos projetos esportivos para o município, como atividade esportiva gratuita para pessoas com Síndrome de Down; a ampliação do “Gol do Brasil”, iniciativa da CBF Social, na qual são beneficiadas cerca de 50 crianças de escolas públicas; e a visitação turística ao Centro de Treinamento da CBF, na Granja Comary.



Na CBF, Gustavo Lopes se reuniu com o presidente da confederação, Coronel Nunes, o vice-presidente Fernando Sarney e o deputado estadual Bebeto. “Reforcei a importância dos projetos apresentados pelo prefeito Vinícius Claussen, recentemente, à presidência da confederação. Como, por exemplo, a renovação do Acordo de Cooperação Técnica do projeto ‘Gol do Brasil’ em Teresópolis, com ampliação do número de crianças atendidas”, destacou Gustavo Lopes.



Atualmente são 50 inscritos no polo “Gol do Brasil'' em Teresópolis e o objetivo é chegar a 100 crianças até o final de 2021, com instalação de novo polo no município. Também foi reforçado o projeto da gestão do prefeito Vinicius de visitação turística às instalações da CBF, na Granja Comary.



O secretário Gustavo Lopes também conversou sobre a possibilidade de implantar em Teresópolis projeto voltado para pessoas com Síndrome de Down. “A CBF tem verba específica para investimento no segmento e vamos apresentar projeto para capitanear recursos para que as pessoas com Síndrome de Down que vivem em Teresópolis tenham mais uma opção de atividade esportiva”, pontuou Gustavo.



No Governo do Estado, a pauta com o subsecretário de estado de Esporte, Lazer e Juventude, Rafael Thompson, teve como pauta principal a realização de uma etapa do Circuito Estadual de Tênis 2021 em Teresópolis.