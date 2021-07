Horto Municipal de Teresópolis passou por revitalização - Bruno Nepomuceno

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 13:59

Foi reinaugurado no sábado (3/07), o Horto Municipal de Teresópolis Carlos Guinle. Com a revitalização, a área de conservação ganhou vários atrativos, como área para piquenique, parque para cães, horta, jardins, área de compostagem e estufas para o cultivo de espécies de plantas nativas para o replantio nas praças e espaços públicos da cidade. A reinauguração integra a programação comemorativa pelo 130º aniversário de Teresópolis, celebrado no dia 6 de julho.

“Estamos valorizando a nova história e memória e entregando esse belo espaço revitalizado à população, proporcionando uma área de lazer e de educação ambiental para nossas famílias. É uma grande alegria proporcionar isso aos moradores e visitantes de Teresópolis e faz parte do nosso compromisso de revitalização dos espaços públicos da nossa terra”, pontuou o Prefeito Vinicius Claussen, acompanhado da primeira-dama Paula Claussen e dos filhos Sarah, Alicia e Lucas.

Prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, entregou a obra de revitalização do Horto neste final de semana Bruno Nepomuceno A equipe do Horto Municipal, coordenada pela paisagista da Prefeitura, Denise Marques, trabalhou durante dois meses na revitalização do espaço. “A base dos passeios recebeu 2.400m² de plástico e 70m³ de areia foram espalhados nas áreas de circulação. Recebemos 100 mudas de plantas nativas da Mata Atlântica para plantio nas áreas públicas da cidade, mais 50 caixas de plantas ornamentais para matriz. Reformamos o Jardim Sensorial e criamos estufas para produção de mudas. Toda a equipe foi abastecida com material e uniforme de trabalho”, explicou Denise.

Além disso, o espaço, que sedia o canil da 1º Companhia de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal (GCM), em breve será também a sede da COPBEA (Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal). Instalada em 2019 pela Gestão Municipal e vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a COPBEA é um relevante marco na ampliação das políticas públicas municipais voltadas à proteção e bem-estar animal.

Horto Municipal de Teresópolis agora conta com vários atrativos, como área de piquenique e parque para cães Bruno Nepomuceno As novidades do Horto Municipal podem ser conferidas pelos visitantes de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 14h, com entrada franca. "O intuito da Secretaria de Turismo é transformar o Horto em mais um atrativo para as famílias, que são o público alvo do turismo em Teresópolis, para que as pessoas possam curtir a natureza de forma gratuita, com toda segurança. É mais uma contribuição da Gestão Municipal para aumentar o fluxo de turistas para Teresópolis", destacou Maurício Weichert, secretário municipal de Turismo.

Patrimônio e memória - Ocupando em torno de 10 mil metros quadrados na Avenida Tobias Barreto, 21, no bairro Quarenta Casas, a área do Horto Municipal foi doada ao município por Carlos Guinle. Projeto do engenheiro Osíris Rahal, foi criado na administração do prefeito Waldir Barbosa Moreira e é o espaço onde são cultivadas mudas de plantas de várias espécies para arborização e complementação paisagística de praças e jardins públicos do município. Também conta com um Jardim Sensorial, composto por plantas medicinais, para efeito de estudos e trabalhos escolares.

“É motivo de orgulho ver um patrimônio que pertenceu à família ser cuidado com tanto carinho. Ficou relegado por muito tempo, mas agora, vendo o Horto revitalizado, toda família ficou feliz e externou votos de congratulações à Prefeitura, na pessoa do Prefeito Vinicius Claussen. Esperamos que seja cuidado e mantido por muitas décadas”, comentou Carlos Guinle, neto do doador do espaço para o município.

Demonstração - Durante a reinauguração, o público acompanhou uma demonstração das técnicas de abordagem e de treinamento dos cães da 1º Companhia de Operações com Cães da GCM, cuja sede fica localizada no Horto Municipal. Com treino diário, os animais desempenham diferentes atividades: detecção de substâncias entorpecentes e de armas, busca e resgate de pessoas e controle de distúrbio, e com frequência dão apoio às operações das forças de segurança do município.