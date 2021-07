Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 17:51

Devido ao feriado municipal pelo aniversário de Teresópolis, nesta terça-feira (6/07), a Prefeitura e os órgãos municipais ficam fechados e reabrem na quarta-feira (7/07). Porém, os serviços essenciais serão mantidos, assim como o cronograma de vacinação e as aulas, em regime remoto, para os alunos da rede municipal.

Nesta terça-feira, dia que o município completa 130 anos, a vacinação contra a Covid-19 seguirá normalmente. Conforme divulgado, serão imunizadas com a primeira dose homens e mulheres de 46 anos ou mais, de 9h às 15h, no sistema drive-thru (dentro do carro), nos três postos de imunização. Contudo, não haverá aplicação de 2ª dose.

A Secretaria de Educação informa aos alunos das escolas municipais que ficam mantidas as aulas no sistema remoto nesta terça-feira, apesar do feriado. No município, as aulas presenciais estão previstas para serem retomadas somente no mês de agosto.

Serviços essenciais

No feriado, a população terá atendimento normal de coleta de lixo domiciliar; na UPA 24 Horas; na Unidade de Cuidados Intermediários Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, e no Serviço de Pronto Atendimento de Bonsucesso, no 3º Distrito.

Já os Postos de Saúde da Família (PSFs) e Unidades Básicas de Saúde não abrem e retomam o funcionamento na quarta-feira (7/07), no horário normal.



Acolhimento e testagem

Pessoas com sintomas suspeitos de Covid-19 são atendidas todos os dias da semana no Centro de Atendimento 24 Horas contra o Coronavírus instalado no Ginásio Pedrão, com testagem das 8h30 às 20h.