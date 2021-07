Monumento Eu Amo Terê - Bruno Nepomuceno

Monumento Eu Amo TerêBruno Nepomuceno

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 23:04

Nesta terça-feira (6/07), Teresópolis completa 130 anos. Para marcar a data, o governador Cláudio Castro estará no município, acompanhado pelo prefeito Vinícius Claussen, cumprindo uma agenda com vários compromissos, entre eles, o Ato Cívico e a Cerimônia Ecumênica pela emancipação da cidade, marcado para as 9h30.

Os chefes do executivo municipal e estadual participarão ainda dos lançamentos da pedra fundamental do recapeamento da Rodovia RJ-130 (Teresópolis-Friburgo) e do programa Bairro Seguro. E também acompanharão as inaugurações da Casa do Trabalhador e do Núcleo Vale da Revolta do Parque Estadual dos Três Picos.

Publicidade