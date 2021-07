Governador Cláudio Castro cumpriu agenda em Teresópolis no dia que a cidade completa 130 anos de emancipação - GOV RJ

Governador Cláudio Castro cumpriu agenda em Teresópolis no dia que a cidade completa 130 anos de emancipaçãoGOV RJ

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 19:25

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, esteve em Teresópolis nesta terça-feira (6/07), dia do aniversário de 130 anos da cidade, e, acompanhado do prefeito Vinícius Claussen, fez o lançamento da pedra fundamental das obras de recapeamento da RJ-130 (Teresópolis - Nova Friburgo).

Em sua agenda na cidade, o governador participou ainda da abertura de um novo Núcleo no Parque Estadual dos Três Picos , da inauguração da Casa do Trabalhador, e se encontrou com os prefeitos das cidades da Região Serrana, no Fórum de prefeitos, que teve como sede Teresópolis.

Publicidade

As obras de revitalização dos 60 quilômetros da RJ-130, que liga Teresópolis a Nova Friburgo, beneficiarão não só o Turismo, com o Circuito Terê-Fri, mas também são fundamentais para melhoria do escoamento da produção, já que a rodovia corta uma grande área de produção agrícola.

“A RJ-130 é uma estrada histórica. Graças a concessão dos serviços de saneamento, temos recursos para revitalizar a Teresópolis - Friburgo, essa rodovia fundamental para a agricultura, o desenvolvimento econômico e o turismo de toda a região”, afirmou o governador no lançamento da pedra fundamental.

Publicidade

O governador Cláudio Castro inaugurou também a 9ª Casa do Trabalhador no Estado, sendo a terceira na Região Serrana, após a inauguração das unidades de Petrópolis e Nova Friburgo, em janeiro. O programa da Secretaria de Trabalho e Renda visa aumentar a geração de renda no município, oferecendo uma qualificação, formação e preparação da população para o mercado de trabalho.



Durante a cerimônia de comemoração do aniversário de Teresópolis, o governador Cláudio Castro ainda anunciou que, em breve, a cidade vai receber o Bairro Seguro, o programa de policiamento de proximidade que leva o policial mais perto da população, com rondas em bairros.