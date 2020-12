Por O Dia

Publicado 22/12/2020 19:49

A forte pancada de chuva que caiu em Teresópolis na tarde desta terça-feira (22/12) gerou ocorrência para a Defesa Civil Municipal. Segundo a Prefeitura, os maiores volumes de chuva foram registrados nos bairros Quinta Lebrão e Caleme, com 37 e 32 milímetros, respectivamente. Por conta do tempo instável, o município permanece em estágio de atenção.



De acordo com a Defesa Civil, foram registradas ocorrências de queda de árvore, queda de um muro e dois pequenos deslizamentos, além de alagamentos em alguns pontos da cidade em decorrência do grande volume de chuva. No entanto, ninguém ficou ferido e não há registro de desabrigados ou desalojados no município.



Quanto aos alagamentos, o problema foi no escoamento por conta do volume de chuva, mas logo que o temporal passou as vias voltaram ao normal.



A chuva ainda causou a interrupção temporária do trânsito nos dois principais acessos ao município. Na RJ-130, estrada que liga os municípios de Teresópolis e Nova Friburgo, a queda de uma árvore e de um poste, na altura do bairro Vieira, impediu o trânsito de veículos até o início da noite. Já a BR-116/RJ ficou fechada por cerca de uma hora, por medida de segurança.



Ainda de acordo com a Defesa Civil, apesar das ocorrências, não houve acionamento das sirenes do sistema de alerta do município.