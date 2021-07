Detran Teresópolis - Reprodução Internet

Publicado 07/07/2021 17:04

No próximo sábado (09/07), o Detran-RJ oferece mais um mutirão de atendimentos e o agendamento para ter acesso aos serviços já está liberado pelo site do Detran ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. Este será o 32º mutirão de serviços realizado para diminuir o gargalo criado com a pandemia.