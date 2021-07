Cadastro do formato digital do Cartão Nacional de Saúde - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 18:03

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, orienta que a população se cadastre para obter a versão virtual do Cartão Nacional de Saúde. Realizado de forma gratuita, o documento substitui o cartão físico, além de permitir que qualquer pessoa seja atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em todo o território nacional.

Para facilitar, foi divulgado um passo a passo de como fazer o cadastro, de forma rápida e fácil. Ele pode ser feito através do site Conecte SUS ou no celular, pelo aplicativo, compatível com celulares Android e iPhone (iOS).

Abaixo, segue um passo a passo sobre como emitir o formato virtual do Cartão Nacional de Saúde.

Emissão pelo celular:

Caso você prefira utilizar o celular para o cadastro, o primeiro passo é baixar o aplicativo Conecte SUS (sistemas Android e Ios). Os próximos passos são:

- Na tela inicial do aplicativo, clique em “Começar”;

- Em seguida, selecione o botão “Entrar”;

- Insira seu CPF e senha do acesso Gov.br;

- Caso não possua conta no Gov.br, clique em “Criar conta”;

- Aceite os termos de uso para acessar o aplicativo;

- Ao entrar no aplicativo, você irá se deparar com um botão laranja, localizado no canto inferior da tela. Então, clique nele;

- O seu cartão virtual do SUS aparecerá na tela, então, basta clicar no ícone de “Download” representado por uma flecha apontada para cima. E pronto! O seu cartão virtual do SUS será baixado no celular e poderá substituir o cartão físico.



Emissão pelo site:

Se você preferir fazer o processo através do site, siga as instruções abaixo.

- Entre no site Conecte SUS;

- Clique em “Entrar”;

- Insira seu CPF e senha do acesso Gov.br;

- Caso não possua conta no Gov.br, clique em “Criar conta”;

- Ao entrar no site, clique no botão laranja localizado no canto inferior direito da sua tela;

- O seu cartão digital do SUS aparecerá na tela, então, basta clicar no ícone de “Download” representado por uma flecha apontada para cima. E pronto! O cartão virtual será baixado no seu computador e então poderá ser utilizado para substituir o físico.

