Professores também receberão imunização nesta sexta-feira, em Teresópolis - Divulgação

Professores também receberão imunização nesta sexta-feira, em TeresópolisDivulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 19:48

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vacina nesta sexta-feira (09/07) homens e mulheres com 43 anos, sem comorbidade, contra a Covid-19. Além disso, também poderão receber a primeira dose os professores municipais empossados no último dia 1º de julho. A imunização ocorre no sistema drive-thru (dentro do carro) na cidade e interior.

Para o público masculino e feminino, o atendimento acontece das 9h às 15h, com distribuição de senhas, da seguinte forma: 1.500 doses na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Julio Rosa, 366, Tijuca; 300 em Bonsucesso, em frente à Unidade Básica de Saúde; e 200 em Pessegueiros, em frente ao Posto de Saúde.

Publicidade

Já os professores serão atendidos no mesmo horário, porém apenas na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Julio Rosa, 366, na Tijuca.

Para que a vacinação ocorra é necessário a apresentação dos seguintes documentos: identidade (RG e CPF), cartão SUS (caso possua) e comprovante de residência em Teresópolis.

Publicidade

Aplicação da segunda dose

Também na sexta-feira (09/07), continua a imunização com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para todas as pessoas que já estão na data indicada no comprovante de vacinação ou com esta data vencida. O atendimento é feito de 9h às 15h, nos mesmos locais e também no sistema drive-thru (dentro do carro).

Publicidade

Para garantir a imunização completa é preciso levar os seguintes documentos: comprovante da vacinação da 1ª dose em Teresópolis, e documento oficial com foto.