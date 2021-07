Acordo foi fechado em reunião realizada ontem (06) - (Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 19:06

Ontem (06), em reunião realizada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a Prefeitura de Vassouras fechou uma parceria com a Firjan para oferta dos cursos de Assistente de Operações em Logística, Assistente de Controle de Qualidade e Assistente Administrativo a partir de setembro. O acordo prevê o início do processo seletivo para as primeiras turmas ainda neste mês de julho, estendendo-se até agosto. "Neste momento positivo que Vassouras vive, com a retomada do turismo e outras ações, a gestão do prefeito Severino Dias está investindo nessas importantes parcerias para oferecer cursos de qualificação de mão de obra para os setores de comércio, turismo e indústria", disse Wanderson Farias, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município.

Além de Wanderson, participaram da reunião o coordenador da regional Sul Fluminense da Firjan, Saulo Franco, acompanhado de outros membros da instituição; a secretária de Educação, Magda Sayão; e a representante do Grupo Alimenta Sul-Rio, Carla Campello. Os cursos serão gratuitos em razão do edital Programa de Qualificação Setorial 2021.2 Alimental Sul e os candidatos deverão apresentar autodeclaração de baixa renda. Entre os detalhes do acordo, está a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção durante as aulas, bem como o cumprimento das demais medidas necessárias neste período de pandemia.