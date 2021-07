Com participação do ministro da Educação, evento foi realizado ontem (05) - (Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 18:47

Ontem (05), Miguel Pereira sediou o Fórum Estadual de Educação, com as presenças do Ministro da Educação, Milton Ribeiro; do secretário de Educação do Estado do Rio, Alexandre Valle; do presidente do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Marcelo Lopes da Ponte; e de mais de 60 gestores e representantes dos municípios do estado. De acordo com a prefeitura, esta foi a primeira vez que o município localizado no Vale do Café recebeu um Ministro e um fórum estadual de educação.

Ao longo do dia, foram realizados 45 atendimentos pela equipe técnica do FNDE, que recebeu as demandas dos gestores e representantes de municípios do estado. O FNDE é o responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC). Cabe ao fundo, por exemplo, os repasses de verbas que são divididos em constitucionais, automáticos e voluntários (convênios). “Com o grande apoio do nosso governador Claudio Castro, o interior do estado está se fortalecendo, e assim tornando todo o Rio de Janeiro mais forte, competitivo e atraente para novos investimentos privados, que irão gerar empregos e renda para nossa população. Também compromissado com a educação em nosso estado, não medirá esforços para que ela seja elevada a um novo patamar, uma vez que para termos um país melhor, é preciso dar atenção a base, que sustentará a nação", disse o prefeito, André Português.