Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGEDivulgação/Caíque Coufal

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 12:33

Por meio da Secretaria de Saúde, a prefeitura de Vassouras está realizando testagem em massa da população para identificar casos de covid-19. Conforme informou O Dia, serão testadas cerca de 21 mil pessoas nesta primeira etapa. A prefeitura apresenta semanalmente os resultados dos testes. Entre os dias 28 de junho e 2 de julho, foram testadas 494 pessoas nos bairros Grecco, Itakamosi, Ipiranga e Esquina da Alegria. Desse total, 12 testes apresentaram resultado positivo.

Somando com os dados das duas semanas anteriores, o total de resultados positivos chega a 153. De acordo com a prefeitura, todas as pessoas receberam orientação médica sobre os procedimentos que devem ser adotados durante o período de isolamento domiciliar.