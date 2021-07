Vassouras está localizada no sul do estado - Arquivo

Publicado 05/07/2021 13:01

Por meio da Secretaria Municipal de Esporte, a prefeitura de Vassouras retomou nesta segunda (05) o Programa Ginástica de Trampolim, adequado aos protocolos de segurança contra a propagação da covid-19. As aulas serão realizadas no Palco Cultural às segundas e quartas. As inscrições podem ser realizadas nos horários das aulas, que são realizadas das 9h às 11h e das 14h às 16h. Alunos a partir dos 5 anos podem participar do programa.

Segundo a prefeitura, também serão realizadas palestras sobre Defesa Pessoal, em uma parceria com a Academia Arte Livre e a Secretaria Municipal de Integração de Políticas da Mulher.