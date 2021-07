Vassouras fica no Vale do Café e possui 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Arquivo

Vassouras fica no Vale do Café e possui 35 mil habitantes, segundo o IBGEArquivo

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 16:17

Diante da informação de que mais de 1.500 municípios brasileiros teriam aplicado vacinas vencidas da AstraZeneca, a prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Saúdem emitiu nota informando que as doses dos lotes citados pela reportagem da Folha de São Paulo que chegaram ao município foram aplicadas dentro do prazo de validade estipulado pela fabricante. "A prefeitura vem de forma transparente tranquilizar a população e a confirmação pode ser conferida nos cartões de vacinação, onde há a data e número do lote registrado no documento", diz trecho da nota.