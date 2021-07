Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 21:25 | Atualizado 02/07/2021 21:32

Nesta sexta (02), após receber carregamentos que totalizam 862 doses de vacinas (192 da Pfizer e 670 da AstraZeneca), a prefeitura de Vassouras vai ampliar a vacinação. A partir de manhã (03), será iniciada a aplicação da 1ª dose em pessoas sem comorbidades de 36 a 38 anos e trabalhadores da indústria e do comércio. Os trabalhadores devem aguardar o contato da Secretaria de Saúde, enquanto as pessoas sem comorbidades devem procurar uma das unidades listadas no final desta matéria.

Para a vacinação, todos precisam apresentar CPF, RG e comprovante de residência. Os trabalhadores da indústria também devem apresentar declaração de serviço e os trabalhadores do comércio, declaração da empresa.

Publicidade

Confira os pontos de vacinação:

- Igreja do Mello Afonso (Rua Plínio Magalhães, nº389)

- Igreja do Grecco (Praça Major Monteiro Soares, nº 57686)

- Igreja do Santa Amália (Rua Sebastião Manoel Furtado, nº 692)

- Igreja Santa Rita (Praça Avelino Gomes, nº 23, Madruga)

- Igreja São Paulo Apostolo (Rua Antenor Caravana, nº 1115, Barreiro)

- Unidade de Vigilância em Saúde (Rua Visconde de Cananéia, nº 61, Centro)

- Centro de Convenções General Sombra (Av. Otávio Gomes, nº 500, Centro)

*Cada distrito também terá seu ponto de vacinação