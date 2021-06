Brasil irá receber 2,4 milhões de doses da ComiRNAty nesta semana - Reprodução

Brasil irá receber 2,4 milhões de doses da ComiRNAty nesta semanaReprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 13:28 | Atualizado 28/06/2021 13:32

Rio - A Pfizer Brasil fará mais três entregas da vacina Comirnaty contra a COVID-19 ao Ministério da Saúde em 29 e 30 de junho e 1º de julho, totalizando 2,4 milhões de doses neste período. A chegada dos novos lotes acontecerá em três dias, sendo 528,840 mil doses na terça, 936 mil doses na quarta e mais 936 mil doses na quinta.

De acordo com a pasta, todas as entregas do imunizante serão recebidas no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Somadas aos lotes anteriores, mais de 15,4 milhões de doses terão sido entregues ao Governo Brasileiro até quinta-feira.



Essas entregas fazem parte do acordo firmado no dia 19 de março, que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao país até o final do terceiro trimestre de 2021. Já o segundo contrato, assinado em 14 de maio, prevê a entrega de outras 100 milhões de doses entre outubro e dezembro.