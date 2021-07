92ª DP de Rio das Flores - (Imagem: Reprodução)

92ª DP de Rio das Flores(Imagem: Reprodução)

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 15:49

Em conjunto com a Polícia Militar, policiais civis da 92ª Delegacia de Polícia de Rio das Flores prenderam um homem acusado de estupro de vulnerável. Segundo a PCERJ, o homem foi capturado ontem (30) em Rio das Flores, cidade localizada no Vale do Café, próxima de Vassouras,

De acordo com os agentes, após ação integrada de inteligência e monitoramento, foi cumprido mandado de prisão, expedido pela Justiça, contra o acusado. O homem foi encaminhado ao sistema prisional.