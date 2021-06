Encontro foi realizado ontem (29) - (Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 17:05

Ontem (29), a Secretaria de Educação de Vassouras promoveu um encontro entre a Diretoria Pedagógica da SMED e as direções escolares da Rede Municipal de Ensino. O encontro, realizado no auditório do Centro da Cidadania, teve como assunto principal o Decreto Municipal nº 4.857/2021, que estabelece o Plano de Retomada das Atividades Escolares. Além disso, foram dadas orientações sobre os cadernos pedagógicos (apostilas) e a avaliação semestral dos estudantes.



Segundo a prefeitura, a equipe da Secretaria de Educação também apresentou informativos sobre questões administrativas e pedagógicas relacionadas às unidades escolares da Rede Municipal e sobre o atual ano letivo. O Plano de Retomada das Atividades Escolares e demais temas abordados neste encontro também foram debatidos com os orientadores educacionais, orientadores pedagógicos, pedagogos e articuladores da Rede Municipal na última sexta-feira (25).

Conforme informou O Dia, todos os profissionais de educação de Vassouras já foram vacinados contra a covid-19, segundo a prefeitura.