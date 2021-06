95ª DP de Vassouras - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

95ª DP de Vassouras(Imagem: Divulgação/PCERJ)

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 13:00

Policiais civis da 95ª Delegacia de Polícia e militares prenderam em flagrante dois homens acusados de tráfico de drogas em Vassouras. A dupla foi capturada no bairro Residência, na sexta-feira (25), após ação integrada de inteligência. Segundo a PCERJ, os agentes foram até o local e visualizaram quando um dos traficantes, conduzindo uma motocicleta, chegou à casa de seu comparsa e entregou uma embalagem contendo drogas. Em seguida, os agentes abordaram e prenderam os acusados.

Um dos criminosos estava em liberdade condicional, com uso de tornozeleira. Segundo as investigações, ele já é conhecido na localidade pelo envolvimento com o tráfico. Após a ação, os traficantes foram encaminhados ao sistema prisional.