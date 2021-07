Rosi Farias e Severino Dias - (Imagem: Arquivo)

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 12:33 | Atualizado 01/07/2021 13:41

Ontem (30), o juiz Laurício Miranda Cavalcante, da 41ª Zona Eleitoral, julgou parcialmente procedente o pedido de cassação do prefeito e da vice-prefeita de Vassouras, cidade do interior do Rio. No documento (veja na galeria de fotos), também é solicitada a inelegibilidade de Severino Dias e Rosi Farias por oito anos. Na denúncia, o Ministério Público justificou que houve uso indevido da máquina administrativa e abuso de poder político durante as eleições de 2020. Ainda cabe recurso no Tribunal Regional Eleitoral.

Em suas redes sociais, Severino e Rosi se posicionaram sobre o caso nesta quinta-feira (1º). "Sobre a decisão em primeira instância, onde a justiça eleitoral local não reconheceu nossas provas, explicações e defesa, nos cabe respeitar e acatar. No entanto, nossos advogados já estão recorrendo dessa decisão, em instância superior, no TRE do Rio de Janeiro, onde temos plena convicção que essa situação será revertida. Enquanto isso, permanecemos nos cargos, trabalhando sempre pela nossa cidade", diz parte da nota assinada em conjunto por prefeito e vice, que ainda ressalta: "Não cometemos nenhum crime e vencemos as eleições honestamente, dentro da legalidade".