Evento de lançamento do selo - (Imagem:Divulgação)

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 17:35

Por meio da Secretaria de Turismo, a prefeitura de Miguel Pereira lançou o selo Estabelecimento Amigo do PET, certificação que será concedida aos estabelecimentos que permitirem a entrada de animais de estimação e que possuam ambiente preparado para recebê-los. “Os animais de estimação fazem parte das famílias. As pessoas querem estar ao lado de seus pets enquanto viajam, se divertem ou consomem. Ter o selo, com certeza, é um diferencial para os estabelecimentos, não só de ordem econômica como de compreensão da nossa sociedade e da representatividade dos animais. Neste momento de retomada consciente do turismo, em que as pessoas estão optando por viajar de carro, ter um local preparado para receber o pet da família pode fazer toda a diferença”, disse o prefeito André Português.

A proposta, originalmente idealizada pelo secretário de Agricultura do Estado, Marcelo Queiroz, ressalta a importância da integração de todos os estabelecimentos para melhoria do ambiente para os animais de estimação, para a população e para os turistas nacionais e internacionais. “Permitir que os animais de estimação façam parte de um público consumidor junto de seus donos, além de trazer benefícios para os animais, também trará impactos importantes para a economia do município que lança o selo. A presença dos animais em todas as atividades do nosso dia a dia é uma tendência mundial”, ressalta o secretário. Segundo a prefeitura, inúmeros estabelecimentos já estão cadastrados no projeto, como bares, restaurantes, hotéis e pousadas.