Secretário Wanderson e prefeito Severino Dias - (Imagem: Divulgação)

Publicado 01/07/2021 12:05

Para enfrentar este período de pandemia de covid-19, a prefeitura de Vassouras montou uma Comissão de Recuperação Econômica que reúne as Secretarias de fazenda e de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Um dos principais projetos propostos pela Comissão, e que também foi indicado pelo vereador José Maria Capute, foi encaminhado para a Câmara Municipal e aprovado.

O Projeto de Lei dispõe sobre a redução do ISS (Imposto sobre Serviços) de 5% para 2% para o setor de turismo, colaborando com estabelecimentos como hotéis e pousadas. “Essa redução está entre as ações que a Prefeitura está implementando para impulsionar a economia, com atenção à manutenção de emprego e renda para os vassourenses”, disse o prefeito Severino Dias. “É muito importante fortalecer o setor turístico, especialmente em um momento que a retomada responsável atrai visitantes para o município. Seguimos com os rígidos protocolos de segurança contra a propagação do coronavírus e com a realização de projetos que mantenham o município em constante desenvolvimento”, pontuou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wanderson Farias.