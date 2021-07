88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 16:36

Neste final de semana, a assessoria de comunicação da PCERJ informou que um jovem de 27 anos acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico foi preso em Barra do Piraí, no Vale do Café. Os policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia capturaram o homem no Centro da cidade no último dia 23 de junho e cumpriram mandado de prisão.

De acordo com os agentes, os crimes pelos quais o rapaz é acusado somam penas que podem ultrapassar 20 anos de prisão. O acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário e está à disposição da Justiça.